Поранений на Донбасі військовий помер у лікарні

В медичному закладі помер український військовослужбовець збройних сил. Він сьогодні отримав осколкове поранення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Військовий був поранений в результаті обстрілу ворожих в районі населеного пункту Павлопіль.

"Загалом, з початку доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець - загинув, ще один отримав поранення", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні бойовики три рази порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Крім того, за минулу добу на Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення.