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Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину", ранены двое военных

Вторник 21 июля 2020 17:38
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину", ранены двое военных
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Обстрелов на участках разведения зафиксировано не было

Во вторник, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили минометы калибра 120 мм у населенного пункта Новотошковское.

Также оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Павлополь и вблизи Гнутово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в медицинские учреждения и оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении.

На участках разведения обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 19 июля на Донбассе боевики также 17 раз нарушили режим "тишины".

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