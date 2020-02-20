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Поранених у бою на Донбасі військових вертольотом доправили в Харків

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 12:35
Поранених у бою на Донбасі військових вертольотом доправили в Харків
Фото: поранених доставили у військовий центр Харкова (mil.gov.ua)

У разі прибуття родичів до поранених, їм будуть створені умови для спілкування

До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вертольотом доправлено військових, які 18 лютого були поранені внаслідок екскалації бойових дій з боку бойовиків на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Повідомляється, що шістьох поранених на Донбасі українських захисників вертольотом доправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків), де їм надано всю необхідну допомогу та розпочато курс лікування.

За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.

"В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом", - зазначив він.

Подолян також уточнив, що стан одного з пацієнтів, який оцінювався як важкий, після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми.

У разі прибуття родичів до поранених, їм будуть створені умови для спілкування.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення.

Після інформації про бій на Донбасі президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Після засідання начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України.

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