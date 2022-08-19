Раненые военные могут выезжать за границу на лечение: какие документы для этого нужны

Украинские военные, получившие ранения во время полномасштабной войны с Россией, могут выехать за границу на лечение. Госпогранслужба опубликовала перечень документов, которые нужны для выезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

Выезд лиц из состава Сил обороны, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии :

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что людей, получивших ранения во фронтовых зонах, пытаются стабилизировать на месте, а дальше эвакуируют в более безопасные регионы. Тяжелораненых украинцев, нуждающихся в длительном лечении, отправляют за границу.

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