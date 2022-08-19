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Поранені військові можуть виїжджати за кордон на лікування: які документи для цього потрібні

Фото: перевірка документів на кордоні (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові, які отримали поранення під час повномасштабної війни з Росією, можуть виїхати за кордон на лікування. Держприкордонслужба опублікувала перелік документів, які потрібні для виїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби України.

Виїзд осіб зі складу Сил оборони, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

  • паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) або паспорта громадянина України (за їх відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких ДПСУ дозволить перетин державного кордону);
  • висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
  • листа МОЗ про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що людей, які отримали поранення у фронтових зонах, намагаються стабілізувати на місці, а далі евакуюють у більш безпечні регіони. Тяжкопоранених українців, які потребують тривалого лікування, відправляють за кордон.

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