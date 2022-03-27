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Раненые и масштабный пожар: последствия обстрелов в Луганской области

Фото: раненые и масштабный пожар: последствия обстрелов в Луганской области (фото t.me/dsns_telegram/5325?single)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по городам в Луганской области. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Последствия вражеских обстрелов в Луганской области:

  • в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, в результате обстрелов со стороны оккупантов горели жилые дома. Трех человек спасли из-под завалов. В Рубежном и Северодонецке два человека были ранены и госпитализированы;
  • в Кременной горели 15 гектаров лесной подстилки и сухая трава. К ликвидации огня были привлечены 22 спасателя и 4 единицы техники.

"Кроме того, вчера удалось эвакуировать около 600 жителей Луганщины. В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт нижнее горной общины - больше там нет никого - все в безопасности", - добавляет пресс-служба.

Фото: раненые и масштабный пожар: последствия обстрелов в Луганской области (фото t.me/dsns_telegram/5325?single)

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