Российские оккупанты открыли огонь по городам в Луганской области. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Фото: раненые и масштабный пожар: последствия обстрелов в Луганской области (фото t.me/dsns_telegram/5325?single)

"Кроме того, вчера удалось эвакуировать около 600 жителей Луганщины. В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт нижнее горной общины - больше там нет никого - все в безопасности", - добавляет пресс-служба.

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