Російські окупанти відкрили вогонь по містах у Луганській області. Внаслідок обстрілів є поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Наслідки ворожих обстрілів в Луганській області:
"Крім того, вчора вдалося евакуювати близько 600 мешканців Луганщини. Зокрема, вивезли всіх людей з інтернату у смт Нижнє Гірської громади - більше там немає нікого - всі в безпеці", - додає пресслужба.
Фото: поранені та масштабна пожежа: наслідки обстрілів в Луганській області (t.me/dsns_telegram/5325?single)
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