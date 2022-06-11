Раненые гражданские и массовые разрушения: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области
В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
"За минувшие сутки в Лисичанске в результате обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе подверглись разрушениям два учебных заведения и стеклозавод", - пишет пресс-служба МВД.
В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.
Кроме того, оккупанты применили огнеметную ракетную систему во время обстрелов Врубовки, что в Попаснянской общине. Выгорело много домов.
Было доставлено в Лисичанскую гуманитарную общину:
- 300 кг продуктов питания;
- 200 кг питьевой воды.
Был эвакуирован один гражданский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июня, в Луганской области удалось эвакуировать 16 гражданских, среди которых 3 детей.
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