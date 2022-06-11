Раненые гражданские и массовые разрушения: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"За минувшие сутки в Лисичанске в результате обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе подверглись разрушениям два учебных заведения и стеклозавод", - пишет пресс-служба МВД.

В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.

Кроме того, оккупанты применили огнеметную ракетную систему во время обстрелов Врубовки, что в Попаснянской общине. Выгорело много домов.

Было доставлено в Лисичанскую гуманитарную общину:

300 кг продуктов питания;

200 кг питьевой воды.

Был эвакуирован один гражданский.