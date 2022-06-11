ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Раненые гражданские и массовые разрушения: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 11:38
Раненые гражданские и массовые разрушения: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области Фото: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"За минувшие сутки в Лисичанске в результате обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе подверглись разрушениям два учебных заведения и стеклозавод", - пишет пресс-служба МВД.

В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.

Кроме того, оккупанты применили огнеметную ракетную систему во время обстрелов Врубовки, что в Попаснянской общине. Выгорело много домов.

Было доставлено в Лисичанскую гуманитарную общину:

  • 300 кг продуктов питания;
  • 200 кг питьевой воды.

Был эвакуирован один гражданский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июня, в Луганской области удалось эвакуировать 16 гражданских, среди которых 3 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Российская Федерация Украина
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз