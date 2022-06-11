Поранені цивільні й масові руйнування: подробиці вчорашніх обстрілів в Луганській області
Внаслідок вчорашніх обстрілів в Луганській області постраждали 5 цивільних. Міста зазнали значних руйнувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
"За минулу добу в Лисичанську внаслідок обстрілів поранено п'ятьох містян, яких доправлено до медзакладів Дніпра та Львова. У місті зазнали руйнувань два учбові заклади та склозавод", - пише пресслужба МВС.
Внаслідок вчорашніх обстрілів в Луганській області постраждали 5 цивільних. Міста зазнали значних руйнувань.
Окрім того, окупанти застосували вогнеметну ракетну систему під час обстрілів Врубівки, що в Попаснянській громаді. Вигоріло багато будинків.
Було доставлено в Лисичанську гуманітарну громаду:
- 300 кг продуктів харчування;
- 200 кг питної води.
Було евакуйовано одного цивільного.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 червня, в Луганській області вдалося евакуювати 16 цивільних, серед яких 3 дітей.
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