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Поранені цивільні й масові руйнування: подробиці вчорашніх обстрілів в Луганській області

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Субота 11 червня 2022 11:38
Поранені цивільні й масові руйнування: подробиці вчорашніх обстрілів в Луганській області Фото: подробиці вчорашніх обстрілів в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашніх обстрілів в Луганській області постраждали 5 цивільних. Міста зазнали значних руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"За минулу добу в Лисичанську внаслідок обстрілів поранено п'ятьох містян, яких доправлено до медзакладів Дніпра та Львова. У місті зазнали руйнувань два учбові заклади та склозавод", - пише пресслужба МВС.

Внаслідок вчорашніх обстрілів в Луганській області постраждали 5 цивільних. Міста зазнали значних руйнувань.

Окрім того, окупанти застосували вогнеметну ракетну систему під час обстрілів Врубівки, що в Попаснянській громаді. Вигоріло багато будинків.

Було доставлено в Лисичанську гуманітарну громаду:

  • 300 кг продуктів харчування;
  • 200 кг питної води.

Було евакуйовано одного цивільного.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 червня, в Луганській області вдалося евакуювати 16 цивільних, серед яких 3 дітей.

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