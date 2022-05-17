ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ранены 13 человек за сутки: последствия обстрелов Николаевской области

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 17 мая 2022 10:42
Ранены 13 человек за сутки: последствия обстрелов Николаевской области Фото: ранены 13 человек в результате обстрелов Николаевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаевской области в результате обстрелов российских войск за минувшие сутки получили ранения 13 человек. Все они получают медпомощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 13 человек. Большинство раненых - гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, сегодня ночью украинские военные сбили ночью крылатую ракету над Николаевской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы