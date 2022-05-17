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Поранені 13 людей за добу: наслідки обстрілів Миколаївської області

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Миколаївська область, Вівторок 17 травня 2022 10:42
Поранені 13 людей за добу: наслідки обстрілів Миколаївської області Фото: поранені 13 людей внаслідок обстрілів Миколаївської області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських військ за минулу добу отримали поранення 13 людей. Всі вони отримують меддопомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Більшість поранених - цивільні особи. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 177 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові збили вночі крилату ракету над Миколаївською областю.

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Миколаївська область
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