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Ранение ребенка под Житомиром: военному вручили подозрение, он вину отрицает

Автор: РБК-Украина

Военнослужащему, который ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка в Новоград-Волынском, сообщили о подозрении. Он свою вину отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Военный вину не признал, при этом заявил, что преступление совершил по неосторожности.

В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а также проверяют причастность военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.

В Спецпрокуратуре сообщили, что ребенок находится без сознания. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, 12 июля в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Во вторник, 13 июля, стрелка задержала полиция.

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ЖитомирСтрельба