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Под Житомиром ранили ребенка: стрелка задержали

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Житомирская область, Вторник 13 июля 2021 14:27
Под Житомиром ранили ребенка: стрелка задержали Фото: мужчину, который выстрелил ребенку в спину, задержали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Накануне в Новоград-Волынском военнослужащий выстрелил ребенку в спину. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

По предварительным данным, ранение ребенка произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.

В ходе неотложного обыска в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическая, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Кроме того, полиция начала уголовное дело по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Также в полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка в Киев в Национальную детскую специализированную больницу.

Напомним, вчера в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

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