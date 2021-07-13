Под Житомиром ранили ребенка: стрелка задержали

Накануне в Новоград-Волынском военнослужащий выстрелил ребенку в спину. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области .

По предварительным данным, ранение ребенка произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.

В ходе неотложного обыска в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическая, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Кроме того, полиция начала уголовное дело по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Также в полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка в Киев в Национальную детскую специализированную больницу.