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Поранення дитини під Житомиром: військовому вручили підозру, він провину заперечує

Автор: РБК-Україна

Військовослужбовцю, який поранив з вогнепальної зброї 9-річну дитину в Новоград-Волинському, повідомили про підозру. Він свою провину заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Чоловіка підозрюють в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Військовий провину не визнав, при цьому заявив, що злочин скоїв з необережності.

До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту, а також перевіряють причетність військовослужбовця до скоєння інших тяжких злочинів.

У Спецпрокуратурі повідомили, що дитина перебуває без свідомості. Його стан оцінюється як стабільно важкий.

Нагадаємо, 12 липня в результаті стрілянини 9-річний дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

У вівторок, 13 липня, стрілка затримала поліція.

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ЖитомирСтрільба