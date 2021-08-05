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Ранение мирного жителя в Красногоровке: полиция открыла уголовное дело

Автор: Мария Кучерявец

Вследствие обстрела боевиками гражданского дома в Красногоровке ранен местный житель. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Указано, что сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию сегодня около 07.10.

Установлено, что множественные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире. Место проживания потерпевшего также было повреждено.

По предварительным данным, пострадавший сейчас находится в больнице.

Полные обстоятельства и масштабы повреждений дома устанавливаются.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли многоэтажку в Донецкой области.

Позже в штабе операции Объединенных сил опубликовали первые фото последствий обстрела.

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ДонецкбоевикиКрасногоровка