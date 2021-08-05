Ранение мирного жителя в Красногоровке: полиция открыла уголовное дело

Указано, что сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию сегодня около 07.10.

Установлено, что множественные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире. Место проживания потерпевшего также было повреждено.

По предварительным данным, пострадавший сейчас находится в больнице.

Полные обстоятельства и масштабы повреждений дома устанавливаются.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.