RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поранення мирного жителя у Красногорівці: поліція відкрила кримінальну справу

Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок обстрілу бойовиками цивільного будинку в Красногорівці поранено місцевого жителя. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Вказано, що повідомлення про осколкове поранення 56-річного місцевого мешканця надійшло до поліції сьогодні близько 07.10.

Встановлено, що множні тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі. Місце мешкання потерпілого також було пошкоджено.

За попередніми даними, потерпілий наразі перебуває у лікарні.

Повні обставини та масштаби пошкоджень будинку встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше стало відомо, що бойовики обстріляли багатоповерхівку в Донецькій області.

Згодом у штабі операції Об’єднаних сил опублікували перші фото наслідків обстрілу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькбойовикиКрасногоровка