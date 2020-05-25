КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Измененный график вступает в силу с 1 июня

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний график работы с 1 июня. При этом действующие ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно распоряжению командующего операцией объединенных сил, все КПВВ на линии разграничения переходят на график работы с 6:00 до 20:00.

В то же время, в связи с правительственным решением о продлении карантина в Украине до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения продолжают действовать.

"Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск не гарантирует успешного пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую "серую зону"... Просим граждан учесть информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинные ограничения и действия российских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.

Также РБК-Украина писало, что для управления контрольными пунктами КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие.

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Автор: Максим Зайченко