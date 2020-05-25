ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы

Новости » Общество     25.05.2020 - 16:15
КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Измененный график вступает в силу с 1 июня

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний график работы с 1 июня. При этом действующие ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно распоряжению командующего операцией объединенных сил, все КПВВ на линии разграничения переходят на график работы с 6:00 до 20:00.

В то же время, в связи с правительственным решением о продлении карантина в Украине до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения продолжают действовать.

"Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск не гарантирует успешного пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую "серую зону"... Просим граждан учесть информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинные ограничения и действия российских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.

Также РБК-Украина писало, что для управления контрольными пунктами КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДонбассКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь