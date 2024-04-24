"Рамштайн" працюватиме по-новому: як зміниться формат допомоги Україні від союзників

У поточному році формати надання допомоги Україні модифікує у "Рамштайн 2.0".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Новий формат надання допомоги полягатиме у тому, що відтепер союзники допомагатимуть не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі, відповідно до сформованої потреби.

"Міністерство оборони закликає всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії і приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні", - пише Міноборони.

Офіс підтримки коаліцій

Міноборони також створило Офіс підтримки коаліцій, який забезпечуватиме стійке та системне управління військовою допомогою, що надається союзниками.

Як нагадує відомство, формат коаліцій було створено ще у 2023 році. Відтоді було створено 8 коаліцій, серед яких коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної й протиракетної оборони та інші.

Завданням Офісу підтримки будуть:

забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей;

забезпечення взаємодії між коаліціями;

аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами.

Фото: "Рамштайн" працюватиме по-новому (Getty Images)

"Рамштайн"

Остання зустріч "Рамштайну" відбулась 19 березня. Головною темою засідання були боєприпаси. Тоді ж країни-союзники оголосили низку пакетів допомоги, які містили боєприпаси 155 мм, 152 мм, 105 мм та інші. Іншим питанням на порядку денному також було посилення протиповітряної оборони (ППО). Партнери заявили про готовність надати більшу кількість ракет для систем ППО. Зокрема обговорили підготовки F-16 й дрони.

За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, наступна зустріч очікується вже 26 квітня.