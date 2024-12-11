"Рамштайн" на найвищому рівні залежить від можливості візиту Байдена до Європи, - Чернєв
Проведення зустрічі на найвищому рівні у форматі "Рамштайн" у грудні залежить від можливості президента США Джо Байдена приїхати до Європи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.
"Наразі я знаю, що ведуться переговори щодо скликання "Рамштайна" на найвищому рівні, тобто на рівні лідерів. Тут питання в тому, чи готовий Байден приїхати в Європу вже в грудні", - сказав Чернєв.
За його словами, на цьому засіданні планують розглянути питання допомоги Україні для виконання "нашого плану перемоги з конкретним переліком озброєння, яке нам потрібно".
Зустрічі у форматі "Рамштайн"
Раніше ми писали про те, що наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн". Тоді він зазначив, що воно має відбутися "найближчими тижнями".
Однак засідання довелось перенести через ураган у Сполучених Штатах. Воно було заплановане на 12 жовтня. Тоді президент США Джо Байден першим переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн".
Як заявили пізніше в Білому досі, "Рамштайн" відбудеться у листопаді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.