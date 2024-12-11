"Рамштайн" на самом высоком уровне зависит от возможности визита Байдена в Европу, - Чернев

Проведение встречи на высшем уровне в формате "Рамштайн" в декабре зависит от возможности президента США Джо Байдена приехать в Европу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

"Сейчас я знаю, что ведутся переговоры по созыву "Рамштайна" на самом высоком уровне, то есть на уровне лидеров. Здесь вопрос в том, готов ли Байден приехать в Европу уже в декабре", - сказал Чернев.

По его словам, на этом заседании планируют рассмотреть вопрос помощи Украине для выполнения "нашего плана победы с конкретным перечнем вооружения, которое нам нужно".

Встречи в формате "Рамштайн"

Ранее мы писали, что в конце октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Тогда он отметил, что оно должно состояться "в ближайшие недели".

Однако заседание пришлось перенести из-за урагана в Соединенных Штатах. Он был запланирован на 12 октября. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".