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"Рамштайн" на самом высоком уровне зависит от возможности визита Байдена в Европу, - Чернев

Среда 11 декабря 2024 21:01
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"Рамштайн" на самом высоком уровне зависит от возможности визита Байдена в Европу, - Чернев Фото: Фото: Егор Чернев, народный депутат от фракции "Слуга Народа" (facebook.com/cherneve)
Автор: Наталья Кава

Проведение встречи на высшем уровне в формате "Рамштайн" в декабре зависит от возможности президента США Джо Байдена приехать в Европу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

"Сейчас я знаю, что ведутся переговоры по созыву "Рамштайна" на самом высоком уровне, то есть на уровне лидеров. Здесь вопрос в том, готов ли Байден приехать в Европу уже в декабре", - сказал Чернев.

По его словам, на этом заседании планируют рассмотреть вопрос помощи Украине для выполнения "нашего плана победы с конкретным перечнем вооружения, которое нам нужно".

Встречи в формате "Рамштайн"

Ранее мы писали, что в конце октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Тогда он отметил, что оно должно состояться "в ближайшие недели".

Однако заседание пришлось перенести из-за урагана в Соединенных Штатах. Он был запланирован на 12 октября. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Как заявили позже в Белом до сих пор, "Рамштайн" состоится в ноябре.

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