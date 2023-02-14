Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників

Рамштайн-9 у Бельгії

Переговорним майданчиком для Контактної групи з військової підтримки України став Брюссель. Зустріч союзників відбудеться у штаб-квартирі НАТО напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Засідання розпочнеться у вівторок 14 лютого об 11:00 (за київським часом) із вступного слова керівника Пентагону Ллойда Остіна.

Теми зустрічі

Як анонсував голова Міноборони Олексій Резніков, на порядку денному переговорів буде захист неба України, зокрема питання передачі бойових літаків.

Міністр назвав ще кілька ключових тем "Рамштайну-9":

розбудова "танкової коаліції";

формування запасу боєприпасів;

програми підготовки українських військових;

стабільна підтримка у логістиці, обслуговуванні, ремонті техніки, практична реалізація "військового шенгену".

Зі свого боку в Пентагоні заявили, що під час чергової зустрічі союзники зосередяться на найактуальніших проблемах України в сфері безпеки.

"Ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити Україну такими можливостями, щоб вони могли досягти успіху на полі бою", – заявив представник міністерства оборони США Патрік Райдер.

Очікування України

Після восьмого "бронетанкового" Рамштайну дев'ятий може стати "авіаційним". Таке припущення зробили у керівництві України за підсумками січневих переговорів.

Так, президент Володимир Зеленський закликав союзників на новій зустрічі "зробити крок уперед" та обговорити відправку в Україну винищувачів F-16 та далекобійних ракет.

Радник голови ОП Михайло Подоляк називає переговори у форматі "Рамштайн" аналітичним центром, де є можливість обговорити кожний новий етап війни. За його словами, на даний момент важливо перехопити ініціативу на фронті.

Для протидії окупантам Сили оборони наразі потребують ефективної бронетехніки, далекобійних ракет та авіації. Постачання саме цих озброєнь обговорюватимуть союзники під час дев'ятої зустрічі Рамштайн, вважає Подоляк.

Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує "ще один прорив" у відносинах із партнерами. Без подробиць Данілов заявив, що за результатами дев'ятого Рамштайну Україна отримає "багато цікавих речей".

Підсумки минулих переговорів

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося менш ніж місяць тому. 20 січня 2023 представники військових відомств 50 країн зустрілися на авіабазі в Німеччині.

Головною темою було розблокування постачання Україні німецьких танків Leopard 2, але того дня союзники не досягли консенсусу.

При цьому було ухвалено рішення про початок навчання українських військових на танках цього типу. Також країни оголосили про нові пакети військової допомоги, які включають системи ППО, важку бронетехніку та артилерію, боєприпаси.

Зокрема, Німеччина оголосила про постачання додаткових систем ППО Patriot і IRIS-T, Нідерланди – також про передачу ЗРК Patriot та ракет для них, Португалія – про постачання бронетранспортерів M113. Швеція заявила про відправку БМП CV90 і САУ Archer. У США анонсували ракети для ЗРК NASAMS, системи ППО Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker та ін.

Проте вже 25 січня було вирішено питання і про постачання німецьких танків Україні. Уряд Німеччини ухвалив рішення про передачу Leopard 2 на потреби ЗСУ і надав дозвіл іншим державам на відправку в Україну цих танків.