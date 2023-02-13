Резніков візьме участь у зустрічі міністрів НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у Контактній групі по Україні та у зустрічі з міністрами країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга .

"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков. І для участі в Контактній групі, що очолюється США, по Україні, і для зустрічі з міністрами країн НАТО", - сказав він.

Як зазначив Столтенберг, планується разом вирішувати нагальні потреби України.

За його словами, ключовим питанням є швидкість логістики. "Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - додав він.