ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков візьме участь у зустрічі міністрів НАТО

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 лютого 2023 15:04
Резніков візьме участь у зустрічі міністрів НАТО Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у Контактній групі по Україні та у зустрічі з міністрами країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга .

"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков. І для участі в Контактній групі, що очолюється США, по Україні, і для зустрічі з міністрами країн НАТО", - сказав він.

Як зазначив Столтенберг, планується разом вирішувати нагальні потреби України.

За його словами, ключовим питанням є швидкість логістики. "Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. За його словами, також партнери обговорять постачання танків та формування запасу боєприпасів для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Міністерство оборони України
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці