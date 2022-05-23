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Прошла успешно. Резников отреагировал на новую встречу в формате "Рамштайн"

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 21:17
Прошла успешно. Резников отреагировал на новую встречу в формате "Рамштайн" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 23 мая, состоялась онлайн-встреча в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине. Заседание, участие в котором приняли более 40 стран, прошло успешно.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"Встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно", - подытожил Резников на странице в соцсети, проиллюстрировав заявление изображением "Звезды смерти" из культовой серии фильмов Star Wars.

Как заявил накануне министр обороны США Ллойд Остин, на сегодняшней встрече 20 стран мира согласились предоставить новые пакеты военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.

Прошла успешно. Резников отреагировал на новую встречу в формате &quot;Рамштайн&quot;

Напомним, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним.

Кроме того, Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате "Рамштайн". На этот раз она должна состояться в Брюсселе.

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