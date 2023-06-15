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"Рамштайн-13". Резніков прибув на засідання та зустрівся з главою Пентагону

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагона в Twitter.

Міністр оборони США зустрів свого українського колегу перед засіданням групи. Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

Варто зазначити, що це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Що очікує Україна від зустрічі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції.

Також пріоритетом залишається ППО, артилерія, постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Детальніше про "Рамштайн-13", а також чого чекати від зустрічі в Брюсселі - у матеріалі РБК-Україна.

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