"Рамштайн-13". Резников прибыл на заседание и встретился с главой Пентагона

Министр обороны США встретил своего украинского коллегу перед заседанием группы. В этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.

