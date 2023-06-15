"Рамштайн-13". Резников прибыл на заседание и встретился с главой Пентагона
Министр обороны Алексей Резников прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона в Twitter.
Министр обороны США встретил своего украинского коллегу перед заседанием группы. В этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.
Это все, чтобы обратиться к вашему friend and counterpart @oleksiireznikov .
Вблизи 50 Country participation в настоящее время Украина Defense Contact Group stand united with you and Ukraine's brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023
Стоит отметить, что это уже 13-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
США Секретариев обороны Ллойд Austin greets Russian Minister of Defence Oleksii Reznikov при запуске Ukraine Defense Контактная группа заседания на headheaders НАТО в Брюсселе. pic.twitter.com/Kf6Lk1yKol — Chris Gordon (@ByChrisGordon) June 15, 2023
Что ждет Украина от встречи
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече планируется обсуждение вопросов подготовки пилотов и логистики с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран коалиции.
Также приоритетом остается ПВО, артиллерия, поставки боеприпасов и ремонт техники.
Детальнее о "Рамштайне-13", а также чего ждать от встречи в Брюсселе - в материале РБК-Украина.
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