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"Рамштайн-13". Резников прибыл на заседание и встретился с главой Пентагона

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Брюссель, Четверг 15 июня 2023 10:28
"Рамштайн-13". Резников прибыл на заседание и встретился с главой Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников прибыл на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона в Twitter.

Министр обороны США встретил своего украинского коллегу перед заседанием группы. В этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.

Стоит отметить, что это уже 13-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Что ждет Украина от встречи

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече планируется обсуждение вопросов подготовки пилотов и логистики с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран коалиции.

Также приоритетом остается ПВО, артиллерия, поставки боеприпасов и ремонт техники.

Детальнее о "Рамштайне-13", а также чего ждать от встречи в Брюсселе - в материале РБК-Украина.

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