Рамштайн-11. У Раді сказали, чого очікують від нової зустрічі союзників

"Коли ми говоримо про Рамштайн, то для нас дуже важливо що ми фактично з квітня минулого року маємо послідовну підтримку з боку країн-членів НАТО та інших, які долучилися до цього формату в аспекті надання Україні необхідної допомоги", - зазначив Веніславський.

За його словами, від цього Рамштайну в Україні очікують продовження розширення того переліку озброєння, яке ми отримаємо.

"Я думаю, що буде пріоритетом №1 - це максимально швидке отримання систем ППО, я маю на увазі такі як Patriot. Оскільки вони вже мали б на сьогодні бути в Україні, проте виникають деякі проблеми. Я думаю, що вони також будуть обговорені, щоб були усунуті будь-які перешкоди й ми отримали ці системи ППО", - заявив Веніславський.

Він також наголосив на необхідності передачі Україні сучасної авіації, зокрема, натякаючи на такі літаки як F-16.

"Те, що для України зараз дуже важливо - це мати універсальний літак, який буде здатний у багатьох випадках перевищувати можливості ворога і воювати з його повітряними цілями...Є певні очікування, що хтось зробить перший крок, що дасть змогу отримати Україні необхідне", - додав Веніславський.

Нагадаємо, як раніше анонсували в США наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.

Додамо, що перед засіданням прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном, під час яких закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.

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