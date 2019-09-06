Рамос вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Он выступает на позиции центрального защитника
Капитан сборной Испании Серхио Рамос отметился голом в гостевом матче пятого тура отборочного цикла на Евро-2020 против Румынии. Об этом сообщается на сайте Королевской испанкой футбольной федерации.
Рамос оформил 21 свой гол в футболке национальной команды Испании, догнал Мичела и вошел в десятку лучших бомбардиров своей национальной команды в истории.
Топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании:
1. Давид Вилья - 59
2. Рауль Гонсалес - 44
3. Фернандо Торрес - 38
4. Давид Сильва - 35
5. Фернандо Йерро - 29
6. Фернандо Морьентес - 27
7. Эмилио Бутрагеньо - 26
8. Альфредо Ди Стефано - 23
9. Хулио Салинас - 22
10. Мичел/Серхио Рамос - 21
Серхио Рамос является единственным футболистом из топ-10 бомбардиров сборной Испании, который продолжает свои выступления за "красную фурию". Еще два гола в футболке сборной позволят Рамосу сравняться с показателем легендарного Альфредо ди Стефан.
Стоит отметить, что Серхио выступает на позиции центрального защитника. На его счету уже восемь голов в девяти последних матчах за национальную сборную.
Также защитник провел свой 166 матч за испанцев. Больше только у Икера Касильяса - 167.
Напомним, Рамос вошел список претендентов в символическую сборную года ФИФА.