Рамос вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Он выступает на позиции центрального защитника

Капитан сборной Испании Серхио Рамос отметился голом в гостевом матче пятого тура отборочного цикла на Евро-2020 против Румынии. Об этом сообщается на сайте Королевской испанкой футбольной федерации.

Рамос оформил 21 свой гол в футболке национальной команды Испании, догнал Мичела и вошел в десятку лучших бомбардиров своей национальной команды в истории.

Топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании:

1. Давид Вилья - 59

2. Рауль Гонсалес - 44

3. Фернандо Торрес - 38

4. Давид Сильва - 35

5. Фернандо Йерро - 29

6. Фернандо Морьентес - 27

7. Эмилио Бутрагеньо - 26

8. Альфредо Ди Стефано - 23

9. Хулио Салинас - 22

10. Мичел/Серхио Рамос - 21

Серхио Рамос является единственным футболистом из топ-10 бомбардиров сборной Испании, который продолжает свои выступления за "красную фурию". Еще два гола в футболке сборной позволят Рамосу сравняться с показателем легендарного Альфредо ди Стефан.

Стоит отметить, что Серхио выступает на позиции центрального защитника. На его счету уже восемь голов в девяти последних матчах за национальную сборную.

Также защитник провел свой 166 матч за испанцев. Больше только у Икера Касильяса - 167.

Напомним, Рамос вошел список претендентов в символическую сборную года ФИФА.