Рамос увійшов до топ-10 кращих бомбардирів в історії збірної Іспанії

Він виступає на позиції центрального захисника
Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос відзначився голом у гостьовому матчі п'ятого туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Румунії. Про це повідомляється на сайті Королівської іспанкою футбольної федерації.
Рамос оформив 21 свій гол у футболці національної команди Іспанії, наздогнав Мічела і увійшов у десятку найкращих бомбардирів своєї національної команди в історії.
Топ-10 кращих бомбардирів збірної Іспанії:
1. Давид Вілья - 59
2. Рауль Гонсалес - 44
3. Фернандо Торрес - 38
4. Давид Сільва - 35
5. Фернандо Йерро - 29
6. Фернандо Морієнтес - 27
7. Еміліо Бутрагеньо - 26
8. Альфредо Ді Стефано - 23
9. Хуліо Салінас - 22
10. Мічел/Серхіо Рамос - 21
Серхіо Рамос є єдиним футболістом топ-10 бомбардирів збірної Іспанії, який продовжує свої виступи за "червону фурію". Ще два голи у футболці збірної дозволять Рамосу зрівнятися з показником легендарного Альфредо ді Стефан.
Варто відзначити, що Серхіо виступає на позиції центрального захисника. На його рахунку вже вісім голів у дев'яти останніх матчах за національну збірну.
Також захисник провів свій 166 матч за іспанців. Більше тільки у Ікера Касільяса - 167.
Нагадаємо, Рамос вошел список претендентів у символічну збірну року ФІФА.