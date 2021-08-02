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Рамки и проверки. В МВД анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День независимости

Автор: Александр Белоус

Ко Дню независимости Украины с 21 августа все силы МВД будут переведены на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр внутренних дел Денис Монастырский сделал на форуме "Украина 30".

"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки мы проведем оперативно-профилактические мероприятия", - сказал он.

Как отметил министр,"возможны и рамки и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными к этому празднику".

"Мы задействуем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - добавил он.

Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.

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День независимости Украины