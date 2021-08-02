Рамки і перевірки. У МВС анонсували безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності

"З метою нейтралізації можливих ризиків та загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізацію обстановки ми проведемо оперативно-профілактичні заходи", - сказав він.

Як зазначив міністр, "можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята".

"Ми задіємо авіаційні резерви і водну поліцію. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", - додав він.