У рамках "Зернової ініціативи" з портів вийшли чотири судна з агропродукцією

З портів Великої Одеси в рамках "Зернової ініціативи" вийшли 4 судна із 129 тисяч тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.
Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тисячами тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно із українським зерном для цієї африканської країни. У портах Великої Одеси під завантаженням 27 суден. На них завантажують 1 млн. тонн української агропродукції.
"Зерновим коридором" рухаються 2 судна під завантаження 63 тисячі тонн агропродукції. Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден, які експортували 14,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо,у протоці Босфор стоять близько 100 суден через затримку реєстрації з боку Росії.
Також повідомлялося, що з портів Одеської області за останні дві доби вийшли ще сім суден із агропродукцією. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.
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