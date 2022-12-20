UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У рамках "Зернової ініціативи" з портів вийшли чотири судна з агропродукцією

Фото: у рамках "Зернової ініціативи" з портів вийшли чотири судна з агропродукцією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З портів Великої Одеси в рамках "Зернової ініціативи" вийшли 4 судна із 129 тисяч тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тисячами тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно із українським зерном для цієї африканської країни. У портах Великої Одеси під завантаженням 27 суден. На них завантажують 1 млн. тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" рухаються 2 судна під завантаження 63 тисячі тонн агропродукції. Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден, які експортували 14,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо,у протоці Босфор стоять близько 100 суден через затримку реєстрації з боку Росії.

Також повідомлялося, що з портів Одеської області за останні дві доби вийшли ще сім суден із агропродукцією. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України