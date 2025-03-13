В рамках мирного угоди в Україні обговорюється питання контролю над Запорізькою АЕС, - Трамп

За словами Трампа, багато деталей фінальної мирної угоди вже обговорено, в тому числі й щодо ЗАЕС.

"Йдеться про електростанцію, ви знаєте, велику електростанцію (Запорізька АЕС - ред.), хто отримає електростанцію, і хто отримає це і те", - розповів Трамп.

Також президент США заявив, що під час обговорень торкнулися питання територій.

"Ви знаєте, ми обговорювали концепції земель, тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме", - сказав президент.

Окрім того, обговорювалося НАТО і членство України в НАТО.

"І всі знають, якою є відповідь на це питання, вони (Україна - ред.) вже знають цю відповідь 40 років, якщо чесно", - підкреслив Трамп.

Однак, за словами Трампа, перша фаза мирного врегулювання російсько-української війни - припинення вогню. Тому США хочуть побачити від Росії припинення вогню.

"Ми хотіли б побачити припинення вогню з боку Росії... Тепер ми подивимося, чи готова Росія, і якщо ні - це стане дуже розчаровуючим моментом для всього світу", - підсумував президент США.

30-денне перемир'я в Україні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії днями відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

А вже сьогодні, 13 березня, до Росії прибула американська делегація для обговорення режиму припинення вогню.