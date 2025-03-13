В рамках мирного угоди в Україні обговорюється питання контролю над Запорізькою АЕС, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, що обговорили представники США і України в рамках ймовірної мирної угоди. Зокрема, вони торкнулися питання контролю над Запорізькою АЕС після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час брифінгу в рамках візиту до США генсека НАТО Марка Рютте.
За словами Трампа, багато деталей фінальної мирної угоди вже обговорено, в тому числі й щодо ЗАЕС.
"Йдеться про електростанцію, ви знаєте, велику електростанцію (Запорізька АЕС - ред.), хто отримає електростанцію, і хто отримає це і те", - розповів Трамп.
Також президент США заявив, що під час обговорень торкнулися питання територій.
"Ви знаєте, ми обговорювали концепції земель, тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме", - сказав президент.
Окрім того, обговорювалося НАТО і членство України в НАТО.
"І всі знають, якою є відповідь на це питання, вони (Україна - ред.) вже знають цю відповідь 40 років, якщо чесно", - підкреслив Трамп.
Однак, за словами Трампа, перша фаза мирного врегулювання російсько-української війни - припинення вогню. Тому США хочуть побачити від Росії припинення вогню.
"Ми хотіли б побачити припинення вогню з боку Росії... Тепер ми подивимося, чи готова Росія, і якщо ні - це стане дуже розчаровуючим моментом для всього світу", - підсумував президент США.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії днями відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.
А вже сьогодні, 13 березня, до Росії прибула американська делегація для обговорення режиму припинення вогню.
Пізніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак він заявив, що для цього є нюанси.
Зокрема, Путін заявив, що його цікавить питання того, що під час перемир'я відбуватиметься у Курській області. Також він переймається, хто контролюватиме перемир'я вздовж лінії фронту в Україні.
Окрім того, Путін боїться, що Україна використає 30 днів перемир'я для того, щоб посилити свою армію як військовими, так і новою технікою. А також задався питанням щодо того, на кого "звалювати" вину за порушення перемир'я. Адже він не знає, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій.