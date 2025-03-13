В рамках мирного соглашения в Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС, - Трамп

По словам Трампа, многие детали финального мирного соглашения уже оговорены, в том числе и по ЗАЭС.

"Речь идет об электростанции, вы знаете, большой электростанции (Запорожская АЭС - ред.), кто получит электростанцию, и кто получит это и то", - рассказал Трамп.

Также президент США заявил, что во время обсуждений затронули вопрос территорий.

"Вы знаете, мы обсуждали концепции земель, потому что вы не хотите тратить время на прекращение огня, если это ничего не будет означать", - сказал президент.

Кроме того, обсуждалось НАТО и членство Украины в НАТО.

"И все знают, каков ответ на этот вопрос, они (Украина - ред.) уже знают этот ответ 40 лет, если честно", - подчеркнул Трамп.

Однако, по словам Трампа, первая фаза мирного урегулирования российско-украинской войны - прекращение огня. Поэтому США хотят увидеть от России прекращение огня.

"Мы хотели бы увидеть прекращение огня со стороны России... Теперь мы посмотрим, готова ли Россия, и если нет - это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира", - подытожил президент США.

30-дневное перемирие в Украине

Напомним, в Саудовской Аравии на днях состоялись переговоры, на которых украинская и американская делегации достигли ряда договоренностей. В частности Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.

А уже сегодня, 13 марта, в Россию прибыла американская делегация для обсуждения режима прекращения огня.