У рамках контрнаступу ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонської області, - ISW
Збройні сили України у рамках контрнаступу на півдні продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що мовиться про "три зони кінетичної активності":
- на північний захід від Херсона;
- поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;
- на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.
Наземні маневри у трьох напрямках
В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.
"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.
Фахівці додають, що ЗСУ продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.
"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, незважаючи на попередні заяви РФ про відбиття атак", - підсумували в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.