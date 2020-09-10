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В рамках "Большой стройки" ремонтируют трассу Кропивницкий - Николаев, работы идут круглосуточно

Автор: РБК-Украина

До конца года запланировано отремонтировать 66 км

Трассу национального значения Н-14 Кропивницкий - Николаев откроют до конца года. Работы идут круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, автодорога Н-14 Кропивницкий - Николаев вошла в перечень объектов национальной программы "Большая стройка". До конца года тут запланировано отремонтировать 66 км.

Благодаря тому, что трасса будет бетонной, гарантийный срок ее эксплуатации увеличится до 8-10 лет.

Кроме того, бетонное покрытие, в сравнении с асфальтным, лучше выдерживает высокую температуру воздуха в летнее время, отмечает Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал о ходе работ на одном из самых известных долгостроев страны - мостах в Запорожье. Сейчас на объекте задействовано 300 специалистов, которые работают в круглосуточном режиме.

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Новости Украины НиколаевКропивницкийдорогиБольшая стройка