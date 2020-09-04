В Запорожье идет строительство моста, движение откроют в этом году

Фото: строительство моста через Днепр (facebook.com)

Согласно проекту, длина магистрали мостов превысит 9 км

В Запорожье продолжается строительства моста через Днепр. Уже сооружены балки на ключевых элементах, а на днях соединят эстакаду, связывающую один из самых густонаселенных районов города с островом Хортица.

Об этом сообщил Юрий Голик на странице в Facebook.

По его словам, мосты в Запорожье начали строить 10 лет назад, но проект постоянно останавливали, а в 2014 году и вовсе заморозили. Сегодня строительство продолжается благодаря "Большой стройке".

Сейчас на объекте задействовано 300 специалистов, которые работают в круглосуточном режиме.

"Только для того, чтобы положить плиту проезжей части одной из сторон моста, пришлось смонтировать 30 блоков общей массой 1 343,6 тонны", - отмечает Голик.

Согласно проекту, длина магистрали мостов превысит 9 км. Будет построено 6 транспортных развязок и возведено 27 искусственных сооружений, включая два моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Движение по одной из частей моста (от Хортицкого района до острова Хортица) будет открыто уже в этом году, а все строительство закончат за 2,5 года.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что строительство запорожских мостов станет одним из самых быстрых и масштабных в стране.