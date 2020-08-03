В рамках "Большой стройки" ремонтируют трассу на Закарпатье, работы идут круглосуточно

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

В частности, продолжается ремонт трассы Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов

В Закарпатской области активно ремонтируются дороги, мосты и школы в рамках реализации "Большой стройки". В частности, продолжается ремонт трассы Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов. На многих участках работы ведутся круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, публикуя соответствующие фото и видео работ.

По его словам, трасса ремонтируется в районе городов Тячев и Хуст, а также села Широкое.

По этой же трассе в районе пгт Буштыно проходит реконструкция моста.

Также в городе Тячев продолжается реконструкция и достройка школы.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря "Большой стройке" только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Программа предполагает строительство и ремонт дорог, больниц, школ и детских садиков. Только дорожное направление проекта предполагает ремонт и строительство 6500 км дорог общегосударственного и местного значения уже в 2020 году.