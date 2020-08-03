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В рамках "Великого будівництва" ремонтують трасу на Закарпатті, роботи йдуть цілодобово

Закарпаття, Понеділок 03 серпня 2020 17:40
В рамках "Великого будівництва" ремонтують трасу на Закарпатті, роботи йдуть цілодобово
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Зокрема, триває ремонт траси Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів

У Закарпатській області активно ремонтуються дороги, мости й школи в рамках реалізації "Великого будівництва". Зокрема, триває ремонт траси Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів. На багатьох ділянках роботи ведуться цілодобово.

Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook, публікуючи відповідні фото і відео робіт.

За його словами, траса ремонтується в районі міст Тячів і Хуст, а також села Широке.

Закарпатская область. Трасса Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов. г. Тячев. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 1 серпня 2020 р.

З цієї ж трасі в районі смт Буштино проходить реконструкція моста.

Також в місті Тячів триває реконструкція та добудова школи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки "Великому будівництву" тільки в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.

Програма передбачає будівництво і ремонт доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків. Тільки дорожній напрямок проекту передбачає ремонт і будівництво 6500 км доріг загальнодержавного і місцевого значення вже в 2020 році.

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