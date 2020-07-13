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В рамках "Большой стройки" отремонтировали часть трассы М-12

ЛЬвовская область, Понедельник 13 июля 2020 10:01
В рамках "Большой стройки" отремонтировали часть трассы М-12
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В пределах Украины трасса объединяет сразу несколько регионов страны

Сразу в нескольких областях Украины продолжается ремонт трассы М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Дорога является часть международного транспортного коридора GO Highway, соединяющего южные порты Украины с польским Гданьском.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, публикуя фото одного из готовых участков - возле села Залески Жидачевского района Львовской области.

В пределах Украины трасса объединяет сразу несколько регионов страны.

В 2020 году "Укравтодор" планирует полностью завершить ремонт М-12 общей протяженностью 230 км (часть дороги была отремонтирована в предыдущие годы).

В частности, в Хмельницкой области должны быть отремонтированы 53 км, в Винницкой – 25 км.

Работы ведутся в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье продолжается строительство мостов через Днепр, соединяющих две части города и остров Хортица. До конца года на одном из участков будет открыто движение.

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Новости Украины Львовская областьдорогиЮрий ГоликБольшая стройка
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