В рамках "Большой стройки" отремонтировали часть трассы М-12

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

В пределах Украины трасса объединяет сразу несколько регионов страны

Сразу в нескольких областях Украины продолжается ремонт трассы М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Дорога является часть международного транспортного коридора GO Highway, соединяющего южные порты Украины с польским Гданьском.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, публикуя фото одного из готовых участков - возле села Залески Жидачевского района Львовской области.

В пределах Украины трасса объединяет сразу несколько регионов страны.

В 2020 году "Укравтодор" планирует полностью завершить ремонт М-12 общей протяженностью 230 км (часть дороги была отремонтирована в предыдущие годы).

В частности, в Хмельницкой области должны быть отремонтированы 53 км, в Винницкой – 25 км.

Работы ведутся в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье продолжается строительство мостов через Днепр, соединяющих две части города и остров Хортица. До конца года на одном из участков будет открыто движение.