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В Запорожье идет строительство мостов, первый участок откроют до конца года

Запорожье, Пятница 10 июля 2020 17:28
В Запорожье идет строительство мостов, первый участок откроют до конца года
Фото: ремонт дороги (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Всего для завершения мостов нужно возвести 27 сооружений

В Запорожье продолжается строительство мостов через Днепр, соединяющих две части города и остров Хортица. До конца года на одном из участков будет открыто движение.

Об этом сообщил Юрий Голик на Facebook.

Всего для завершения мостов нужно возвести 27 сооружений, включая два моста, и проложить 9 км магистрали. Планируется, что все работы успеют завершить за 2 года.

Мосты через Днепр в Запорожье начали проектировать еще в 90-х, а строительство с переменным успехом длилось до 2014 года, после чего остановилось окончательно.

Как отмечает Голик, реанимировать проект удалось благодаря проекту президента "Большая стройка".

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что продолжается ремонт трассы М-18 Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта, близится к завершению работа на трассе Н-30 Васильевка – Бердянск. Всего за год в области отремонтируют 277,5 км дорог.

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Новости Украины Юрий ГоликБольшая стройкаЗапорожская область
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