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В рамках "Великого будівництва" відремонтували частину траси М-12

Львівська область, Понеділок 13 липня 2020 10:01
В рамках "Великого будівництва" відремонтували частину траси М-12
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

В межах України траса об'єднує відразу кілька регіонів країни

Відразу в декількох областях України триває ремонт траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Дорога є частиною міжнародного транспортного коридору GO Highway, що з'єднує південні порти України з польським Гданськом.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, публікуючи фото однієї з готових ділянок - біля села Залєскі Жидачівського району Львівської області.

В межах України траса об'єднує відразу декілька регіонів країни.

У 2020 році "Укравтодор" планує повністю завершити ремонт М-12 загальною протяжністю 230 км (частина дороги була відремонтована в попередні роки).

Зокрема, у Хмельницькій області повинні бути відремонтовані 53 км, у Вінницькій - 25 км.

Роботи ведуться в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі триває будівництво мостів через Дніпро, з'єднують дві частини міста і острів Хортиця. До кінця року на одній з ділянок буде відкрито рух.

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Новини України Львовская областьдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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