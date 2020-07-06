В рамках "Большой стройки" идут работы на трассе из Киева в Днепр

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Строительство ведется одновременно и в Днепропетровской, и в Полтавской областях

Новую трассу Н-31 Днепр-Решетиловка, которая на несколько часов сократит проезд между двумя городами-миллиониками, активно строят и днем, и ночью. Круглосуточно работает также бетонный завод одного из подрядчиков – компании Onur.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео, на которых можно проследить ход работ.

В одном из постов можно увидеть, как в Днепропетровской области выглядит уже готовый участок ночью. Или же ход работ на еще одном участке в Днепропетровской области.

По его словам, строительство ведется одновременно и в Днепропетровской, и в Полтавской областях.

Планируется, что в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским, дорога будет построена до конца 2020 года. Это самое масштабное дорожное строительство в Украине в этом году.

На территории Полтавской области на данный момент ведутся круглосуточные работы на участке Кобеляки-Красное. Участок трассы в Полтавской области станет первым в Украине бетонным автобаном.

Напомним, сначала планировалось, что трасса будет строится в течение 3-4 лет. Президент Зеленский поставил задачу построить ее полностью уже в 2020 году.

Как писал ранее Юрий Голик, в рамках "Большой стройки" в этом году также будет закончен многострадальный долгострой, начатый в 2012 году - объездная дорога вокруг Днепра.

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Автор: РБК-Украина