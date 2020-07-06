ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В рамках "Большой стройки" идут работы на трассе из Киева в Днепр

Новости » Транспорт     06.07.2020 - 15:26
В рамках "Большой стройки" идут работы на трассе из Киева в Днепр
Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Строительство ведется одновременно и в Днепропетровской, и в Полтавской областях

Новую трассу Н-31 Днепр-Решетиловка, которая на несколько часов сократит проезд между двумя городами-миллиониками, активно строят и днем, и ночью. Круглосуточно работает также бетонный завод одного из подрядчиков – компании Onur.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео, на которых можно проследить ход работ.

В одном из постов можно увидеть, как в Днепропетровской области выглядит уже готовый участок ночью. Или же ход работ на еще одном участке в Днепропетровской области.

По его словам, строительство ведется одновременно и в Днепропетровской, и в Полтавской областях.

Планируется, что в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским, дорога будет построена до конца 2020 года. Это самое масштабное дорожное строительство в Украине в этом году.

На территории Полтавской области на данный момент ведутся круглосуточные работы на участке Кобеляки-Красное. Участок трассы в Полтавской области станет первым в Украине бетонным автобаном.

Напомним, сначала планировалось, что трасса будет строится в течение 3-4 лет. Президент Зеленский поставил задачу построить ее полностью уже в 2020 году.

Как писал ранее Юрий Голик, в рамках "Большой стройки" в этом году также будет закончен многострадальный долгострой, начатый в 2012 году - объездная дорога вокруг Днепра.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Большая стройкадорогиПолтавская областьДнепропетровская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь