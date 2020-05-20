Южный обход вокруг Днепра заработает уже в этом году, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Голик рассказал о подробностях работ на объекте "Большой стройки" президента

Многострадальный долгострой, начатый в 2012 году - объездная дорога вокруг Днепра - будет закончен в 2020 году по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Юрий Голик, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Это элемент Объездной Днепра, брошенной в свое время самыми крепкими в мире хозяйственниками. Из-за этого на въезде в Днепр со стороны Запорожья существовала объездная объездной. Временная техническая дорога в полях, ставшая постоянной на несколько лет", - сообщил Голик.

Ровно через год, в 2018 году он показывал министру, как мост достраивают.

"Мост был достроен ровно за 42 дня. Это чуть меньше в днях, чем заняло оформление документов на ввод его в эксплуатацию", - отмечает Голик, работавший в 2015-2019 годах советником главы Днепропетровской ОГА.

Во время визита в Днепр в 2019 году президент Владимир Зеленский потребовал достроить объездную в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

"В конце прошлого года были уложены два слоя дорожного покрытия на участке от Запорожской трассы до ул. Аэропортовская. В этом году Объездная Днепра должна быть достроена. И город получит долгожданную дорогу, которая разгрузит ту же улицу Космическую от фур. А еще один долгострой будет закончен", - добавил Голик.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как три года назад в Днепре была открыта Аллея Героев в память о защитниках Украины, погибших на российско-украинской войне.

Автор: Александра Диденко