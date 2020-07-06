В рамках "Великого будівництва" йдуть роботи на трасі з Києва у Дніпро

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Будівництво ведеться одночасно і в Дніпропетровській, і в Полтавській областях

Нову трасу М-31 Дніпро-Решетилівка, що на кілька годин скоротить проїзд між двома містами-мільйонниками, активно будують і вдень, і вночі. Цілодобово працює також бетонний завод одного з підрядників – компанії Onur.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео, на яких можна простежити хід робіт.

В одному з постів можна побачити, як у Дніпропетровській області виглядає вже готова ділянка вночі. Або ж хід робіт на ще одному ділянці у Дніпропетровській області.

За його словами, будівництво ведеться одночасно і в Дніпропетровській, і в Полтавській областях.

Планується, що в рамках "Великого будівництва", ініційованого президентом Володимиром Зеленським, дорога буде побудована до кінця 2020 року. Це наймасштабніше дорожнє будівництво в Україні в цьому році.

На території Полтавської області на цей час ведуться цілодобові роботи на ділянці Кобеляки-Червоне. Ділянка траси в Полтавській області стане першим в Україні бетонним автобаном.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що траса буде будується протягом 3-4 років. Президент Зеленський поставив завдання побудувати її повністю вже у 2020 році.

Як писав раніше Юрій Голик, в рамках "Великого будівництва" у цьому році також буде закінчений багатостраждальний довгобуд, розпочатий у 2012 році - об'їзна дорога навколо Дніпра.

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Автор: РБК-Україна