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Президент Фінляндії таємно взяв участь у тріатлоні: показав неочікуваний результат

Фінляндія, Субота 12 липня 2025 19:27
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Президент Фінляндії таємно взяв участь у тріатлоні: показав неочікуваний результат Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Фінляндії Александр Стубб взяв участь у тріатлоні під псевдонімом. Про його участь стало відомо лише на старті, коли місцеві впізнали главу держави серед учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Ilta-Sanomat.

Чутки почали поширюватися Йоройненом у п'ятницю, адже у місті цими днями проходять традиційні вихідні з тріатлону.

В п'ятницю відбулися змагання зі спринту і в стартовому списку спринт-тріатлону з'явилося загадкове ім'я AS.

Однак підтвердилися чутки щойно на старті дійсно з'явилася знайома постать президента Стубба.

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більше ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в категорії чоловічого фітнесу.

Стубб відставав від Арто Валліна, який виграв чоловічі перегони, на хвилину 19 секунд. Виступ Стубба, за даними місцевих ЗМІ, був бездоганним, оскільки у чоловічих фітнес-перегонах взяли участь 45 учасників.

Зауважимо, що останнім часом Стубб бере активну участь у розв'язанні питань, що стосуються припинення вогню в Україні.

Нещодавно президент зауважив, що американський президент Дональд Трамп починає виявляти нетерпіння у питанні війни Росії проти України. Але, як зауважив фінський президент, у правильному напрямку.

А раніше сьогодні навіть стало відомо, що Стубб назвав вторгнення Росії в Україну найбільшою тактичною та стратегічною помилкою у сучасній історії.

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