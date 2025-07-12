Президент Фінляндії таємно взяв участь у тріатлоні: показав неочікуваний результат

Президент Фінляндії Александр Стубб взяв участь у тріатлоні під псевдонімом. Про його участь стало відомо лише на старті, коли місцеві впізнали главу держави серед учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Ilta-Sanomat .

Чутки почали поширюватися Йоройненом у п'ятницю, адже у місті цими днями проходять традиційні вихідні з тріатлону.

В п'ятницю відбулися змагання зі спринту і в стартовому списку спринт-тріатлону з'явилося загадкове ім'я AS.

Однак підтвердилися чутки щойно на старті дійсно з'явилася знайома постать президента Стубба.

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більше ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в категорії чоловічого фітнесу.