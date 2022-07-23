Не ракеты. В Воздушных силах сказали, что несет большую угрозу для неба Украины

Российская авиация представляет еще большую угрозу для Украины, чем ее ракеты. Поэтому мы должны защитить наше небо, чтобы на города не падали авиабомбы, которые уничтожают все на своем пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Наша задача на сегодня, прежде всего, Воздушных сил, зенитно-ракетных комплексов и истребителей - это прикрыть небо, чтобы не допустить появления здесь вражеской авиации", - говорит Игнат.

Он пояснил, если вражеская авиация будет использовать не ракеты, а бомбы свободного падения, которых у РФ миллионы тонн на складах, то это угрожает сценарием того, что было в Мариуполе.

"Мы же видим, что происходило с Мариуполем и другими прифронтовыми городами, когда тактическая авиация залетает и сбрасывает бомбы по 500 кг, которые фактически разрушают все на своем пути", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что уже 2,5 месяца российская авиация не залетает в наше воздушное пространство, его контролируют украинские силы.

"Осталось дождаться, когда Запад будет предоставлять нам системы и истребители и мы сможем самостоятельно закрыть небо", - подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, недавно стало известно, что российские войска изменили свою тактику и боятся залетать в воздушное пространство Украины, из-за больших потерь.

Добавим, как заявили в Минобороны, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

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