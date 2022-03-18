Ракеты у России уже заканчиваются. Их берегут на случай других сценариев, - ВСУ

У России, по данным разведки, уже заканчиваются ракеты. Поэтому их сейчас берегут на случай других сценариев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя они конечно имеют какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий", - сказал он.

Напомним, сегодня, 18 марта украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский истребитель над Киевской областью. Самолет противника упал на временно оккупированной территории.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины за 17 марта сбили не менее 14 воздушных объектов РФ, в том числе семь самолетов.

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