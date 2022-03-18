Самолеты, вертолет, крылатые ракеты: ВСУ уничтожили 14 воздушных объектов противника
За 17 марта Вооруженные силы Украины уничтожили как минимум 14 воздушных объектов противника. Среди них – семь самолетов, вертолет, несколько ракет и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага. По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация ВСУ.
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил сегодня отчитались о поражении пяти самолетов армии РФ. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет врага.
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