Ракеты, артиллерия, РСЗО: войска РФ ночью массово обстреляли Днепропетровскую область

Российские войска ночью с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковали Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район оккупанты несколько раз накрыли огнем из РСЗО, выпустив около 40 реактивных снарядов. Под удар попали Марганецкая и Мировская громады. В последней повреждены шесть частных домов и газоотвод, ранена 10-летняя девочка.

Две ракеты попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде Днепровского района, что вызвало возгорание двух ангаров. Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал.

В Криворожском районе войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду, обошлось без разрушений и пострадавших.