Ракеты, артиллерия, РСЗО: войска РФ ночью массово обстреляли Днепропетровскую область

Российские войска ночью с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковали Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Никопольский район оккупанты несколько раз накрыли огнем из РСЗО, выпустив около 40 реактивных снарядов. Под удар попали Марганецкая и Мировская громады. В последней повреждены шесть частных домов и газоотвод, ранена 10-летняя девочка.
Две ракеты попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде Днепровского района, что вызвало возгорание двух ангаров. Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал.
В Криворожском районе войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду, обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВСУ сбили все ракеты, которые были выпушены по Хмельницкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.